Die Granate, die bei Bauarbeiten in Contwig im Kreis Südwestpfalz gefunden wurde, ist kontrolliert gesprengt worden. Alle Informationen dazu hier im Blog.

+++ Eindrücke von der Sprengung +++ 14:00 Uhr

Dann ging alles ganz schnell - schon um kurz nach zwölf Uhr hatte der Kampfmittelräumdienst die Granate in Contwig gesprengt. SWR-Reporter Johannes Zinßmeister konnte danach zu der Stelle, wo die Sprengung stattfand. Sein Abschlussfazit.

+++ Granate gesprengt +++ 12:15 Uhr

Die Granate in Contwig ist vom Kampfmittelräumdienst gesprengt worden. SWR-Reporter berichten, dass sie zweimal einen Knall gehört haben. Wann die Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten, wieder zurück können, steht noch nicht fest.

Der Moment der Bombensprengung in Contwig.

+++ Letzter Rundgang durch Contwig +++ 11:00 Uhr

Zur Stunde gehen die Einsatzkräfte nochmal durch Contwig und überprüfen, ob auch wirklich jeder der Betroffenen sein Haus verlassen hat. Danach soll es nochmal eine Einsatzbesprechung geben, bevor sich der Kampfmittelräumdienst an die kontrollierte Sprengung der Weltkriegsgranate macht.

+++ Turnhalle in Stambach wenig besucht +++ 10:50 Uhr

Rund 800 Menschen mussten in Contwig ihre Wohnungen verlassen. Wer keine Bleibe gefunden hat, konnte sich in der Turnhalle im Nachbarort Stambach einfinden. Das Angebot wird aber bis jetzt noch von wenigen Anwohnern in Anspruch genommen, sagt SWR-Reporter Johannes Zinßmeister.

+++ Fahrt mit der Feuerwehr durch Contwig +++ 10:35 Uhr

Die Evakuierung in Contwig läuft bis jetzt ohne Probleme. SWR-Reporter Johannes Zinßmeister durfte in einem Feuerwehrauto mitfahren.

+++ Einsatzleiter: Einsatz in Zeiten von Corona schwieriger +++ 10:15 Uhr

Die Evakuierung für die kontrollierte Sprengung einer Granate ist schon in "normalen" Zeiten ein schwieriger Einsatz. In Zeiten von Corona müssen aber noch viel mehr Dinge beachtet werden, sagt der Einsatzleiter in Contwig, Thorsten Preyer.

+++ Erste Eindrücke des Reporters +++ 09:45 Uhr

So langsam aber sicher wird es ernst. Ab zehn Uhr müssen rund 800 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Sie wohnen innerhalb von 300 Metern rund um den Ort, an dem die Granate gesprengt werden soll. Erste Eindrücke vom Einsatz von SWR-Reporter Johannes Zinßmeister.

+++ Auch das muss sein bei der Sprengung einer Granate +++ 09:30 Uhr

Auch die Einsatzkräfte haben mal Hunger. Dagegen stehen Brötchen auf dem Speiseplan.



+++ Lagebesprechung der Einsatzkräfte in Contwig +++ 09:25 Uhr

Rund 135 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdiensten und der Verbandsgemeinde sind heute im Einsatz. Am Morgen gab es in der Turnhalle in Contwig eine Einsatzbesprechung.



+++ Erste Straßen sind gesperrt +++ 09:20 Uhr

Damit alles sicher zugeht, müssen die Ortsdurchfahrt von Contwig und auch die Bahnlinie Pirmasens-Zweibrücken gesperrt werden. Feuerwehr und Polizei haben mit den ersten Sperrungen begonnen.



+++ Evakuierungen beginnen um zehn Uhr +++ 09:15 Uhr

Die Granate aus dem Zweiten Weltkrieg, die in Contwig im Kreis Südwestpfalz gefunden wurde, soll heute kontrolliert gesprengt werden. Um zehn Uhr beginnt die Evakuierung. Alle Infos gibt es hier: