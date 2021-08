In Contwig haben nach Angaben der Kreisverwaltung Südwestpfalz die Arbeiten für den neuen Wertstoffhof begonnen. Der Bau ist schon seit Jahren im Gespräch. In Contwig gibt es bereits einen kleinen Recyclinghof. Doch der Platz reicht nicht aus – immerhin können ihn alle Bürgerinnen und Bürger in der Südwestpfalz nutzen. Nach einer knapp sechsjährigen Planungsphase hatte der Kreisausschuss vergangene Woche die Erdarbeiten für den neuen Wertstoffhof vergeben. Diese haben nun begonnen. Im Sommer kommenden Jahres soll er fertig sein. Der neue Wertstoffhof in Contwig wird rund 4.800 Quadratmeter groß sein und ist damit deutlich größer als der alte Recyclinghof, der zurückgebaut werden soll. Im Sommer kommenden Jahres soll der neue Wertstoffhof öffnen. Die Baukosten von etwas mehr als einer Million Euro trägt der Kreis selbst.