Clowndoktoren im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern feiern 10-jähriges Jubiläum

Zum 10-jährigen Jubiläum haben die Clowndoktoren das ganze Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern bespaßt. Drei Clowns waren dabei in den verschiedenen Abteilungen unterwegs und haben dort rote Nasen verteilt und witzige Tricks vorgeführt. Sehr zur Freude von Jung und Alt.

"Ich habe einfach gerne Spaß mit Kindern und will ein Lachen an die Menschen weitergeben", sagt Sozialpädagoge Andreas Holzhäuser. Als "Dr. Muh" ist er Clowndoktor aus Leidenschaft und zum Jubiläum mit zwei weiteren Clowns im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern unterwegs. Sie albern, machen Faxen und bringen die Kids zum Lachen, auch wenn deren Lage eigentlich schwierig ist.

Andreas Holzhäuser geht in seiner Rolle als Clown voll auf. "Ich wollte auch mal was anderes machen als nur lösungsortientierte Beratung. So bin ich über eine Clown-Schule gestolpert, an einem Wochenende in einem Schnupperkurs. Dann entwickelt man eine Clownsfigur. Das dauert eineinhalb Jahre berufsbegleitend. Dann macht man noch eine Ausbildung als Klinikclown", sagt der Sozialpädagoge.

Moment im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern hat ihn besonders geprägt

Dass ein Clown nicht nur eine rote Nase braucht, zeigt auch eine ganz besondere Erinnerung von Andreas Holzhäuser von der Kinderstation in Kaiserslautern. "Da lag ein 15-Jähriger, der bei einem Autounfall beide Beine verloren hat. Und da ist es mir sehr schwer gefallen, im Clown zu bleiben. Wir haben dann die Nasen abgesetzt und uns mit dem jungen Mann unterhalten", erinnert Holzhäuser.

Denn für die Clowndoktoren ist jeder Besuch auf der Kinderstation eine ganz besondere Herausforderung. Sie wissen nämlich nicht, was sie im Zimmer erwartet. Neben einigen Standard-Tricks und roten Nasen ist dann vor allem Improvisation gefragt. "Ich kam mal im Hochsommer in ein Zimmer mit fünf Jugendlichen. Es war warm und dann war das Zimmer eben ein Schwimmbad", erzählt Andreas Holzhäuser.

Clowndoktoren zum Jubiläum im ganzen Westpfalz-Klinikum

Zum Jubiläum haben die Clowndoktoren sich was besonderes ausgedacht. Clowndoktoren für alle - so lautete das Motto. Deshalb waren die Clowns nicht nur auf der Kinderstation unterwegs. Auch in der Ambulanz, am Empfangsbereich oder an der Pforte haben die Clowndoktoren vorbeigeschaut. Kleine wie auch große Patienten hatten Spaß mit den Clowns - wie übrigens auch die Mitarbeiter.

Seit mittlerweile 10 Jahren gibt es das bunte Treiben der Clowndoktoren schon im Westpfalz-Klinikum. Den dazugehörigen Verein gibt es schon seit 1994. So sind die Clowndoktoren an verschiedenen Kliniken in Rheinland-Pfalz und Hessen unterwegs - und seit 2015 auch jeden Monat, an einem Mittwoch, zu Gast in Kaiserslautern.