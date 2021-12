Gabriel Clemens vom Dartverein Kaiserslautern steht bei der Weltmeisterschaft in London in der dritten Runde. Clemens besiegte den Waliser Lewy Williams mit 3:0-Sätzen. In der dritten Runde der Dart-Weltmeisterschaft trifft Clemens am Montagabend auf den walisischen Spitzenspieler Johnny Clayton.