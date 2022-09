Frau fährt in Clausen Ehemann mit Auto an

per Mail teilen

In Clausen (Kreis Südwestpfalz) ist ein Streit unter Eheleuten eskaliert. Die Frau soll daraufhin ihren Ehemann mit einem Auto angefahren haben. Sie ist jetzt in Untersuchungshaft.

Wie die Staatsanwaltschaft Zweibrücken mitteilt, hatte der 50-jährige Mann gestern nach einem Streit mit seiner Ehefrau das Haus verlassen. Beide hatten offenbar Alkohol getrunken.Der Mann setzte sich an einem Wirtschaftsweg in Clausen an eine Sitzgruppe aus Holz - bestehend aus einem Tisch und zwei Holzbänken.

Gezielt auf Ehemann zugefahren

Nach ersten Ermittlungen soll die 55-jährige Ehefrau ihrem Mann mit dem Auto gefolgt sein. Sie sei dann frontal und gezielt auf den sitzenden Ehemann zugefahren. Eine Holzbank und der Tisch stürzten um - der Mann wurde schwer an den Beinen verletzt. Er konnte selbst die Polizei verständigen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die mutmaßliche Täterin flüchtete zunächst, konnte dann aber von der Polizei festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr versuchten Totschlag in Tateinheit mit einem gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung vor. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl, sie wurde in ein Gefängnis gebracht.