Die Stadt Landstuhl sucht einen Citymanager, der künftig unter anderem die Stadthalle leiten soll. Nach Angaben des zweiten Bürgermeisters Sascha Rickart muss die Stadt künftig sparen und wird selbst keine Veranstaltungen mehr für die Halle buchen. Stattdessen wolle man sie als Kultur- und Kongresszentrum zur Miete anbieten. Die Jobs der acht Mitarbeiter seien deshalb nicht gefährdet. Der künftige Citymanager soll neben der Stadthalle in Landstuhl beispielsweise auch die Burg Nanstein und die Zehntenscheune leiten. In der Vergangenheit war die Stadthalle im Eigenbetrieb geführt worden und hatte so jährlich ein Minus von rund 700.000 Euro gemacht.