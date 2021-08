Anmoderation: Bessere Arbeitsbedingungen und einen einheitlichen bundesweiten Tarifvertrag • Mit diesen Forderungen ist die Gewerkschaft Verdi in die Tarifverhandlungen für die Busfahrer im Öffentlichen Personennachverkehr gegangen o Arbeitgeber lehnen das ab  So kommt es, wie es kommen musste • Warnstreik • Heute sind unter anderem in Kaiserslautern und Pirmasens keine Busse der Stadtwerke gefahren Aber das große Chaos ist ausgeblieben … wie SWR4-Reporter Christoph Heck heute Morgen in Pirmasens beobachtet hat. Skript: 6 Uhr morgens, Busbahnhof am Exerzierplatz. Es ist ziemlich frisch, es nieselt unangenehm und es ist noch dunkel, aber ratlose Gesichter sind keine zu sehen. Die Überlandbusse spucken ihre paar wenigen Fahrgäste in der Innenstadt aus und die marschieren, meistens noch mit Maske im Gesicht, direkt Richtung Büro. UMFRAGE Am Busdepot der Stadtwerke steht ver.di-Gewerkschaftssekretär Christian Umlauf. Neben ihm halten sechs Busfahrer halten ein Banner hoch mit der Aufschrift: „ÖPNV retten, Klima schützen“. Aktuell fehlen laut ver.di bundesweit etwa 60.000 Bus- und Straßenbahnfahrer. So wird das nichts mit der Verkehrswende, sagt Umlauf: O-Ton Umlauf Streik wichtig Ver.di fordert einen bundesweit einheitlichen Tarifvertrag im ÖPNV. Von Bundesland zu Bundesland verdienen die Beschäftigten bis zu 300 Euro mehr bzw. weniger im Monat, manche haben 25, andere 30 Urlaubstage. Ein Flickenteppich, den die Gewerkschaft abschaffen will: O-Ton Umlauf Gefälle Mit dem Warnstreik noch in der Corona-Pandemie dürfte sich ver.di bei den Verkehrsversorgern wenig Freunde gemacht haben. Viele Unternehmen sagen: wir müssen zunächst mal überhaupt die Arbeitsplätze erhalten, bevor wir über bessere Löhne nachdenken können. Einen Verhandlungstermin gibt es noch nicht, die nächsten Wochen werden zeigen, ob der Streik zumindest die Gesprächsbereitschaft erhöht hat. Abmoderation: Keine Busse in Kaiserslautern und Pirmasens – trotzdem gibt es kein großes Chaos. Wir haben zu dem Warnstreik auch eine Meinung – und die hören Sie in gut fünf Minuten bei uns.