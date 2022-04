per Mail teilen

Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land hat einen neuen Bürgermeister: Bei der Stichwahl am Sonntag kam CDU-Kandidat Klaus Weber auf rund 54 Prozent der Stimmen. Er gewann damit gegen Harald Hatzfeld von der SPD, er kam auf knapp 46 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Pirmasens-Land lag bei rund 47 Prozent. Die bisherige CDU-Verbandsbürgermeisterin Silvia Seebach geht in den Ruhestand. Sie war wegen der Anlage von zwei Millionen Euro bei der später Pleite gegangenen Greensill-Bank unter Druck geraten.