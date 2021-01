Die Polizei hat bei einer Hausdurchsuchung in Pirmasens eine Aufzuchtanlage für Cannabispflanzen entdeckt. Der Bewohner hatte nach Polizeiangaben größere Mengen an geerntetem Marihuana in Einmachgläsern gelagert. Außerdem stellten die Beamten mehrere selbstgebaute Waffen größeren Kalibers und Munition sicher. Ob die Waffen tatsächlich funktionstüchtig sind, sei noch nicht klar. Offenbar habe sich der Mann beim Waffenbau an dem Science-Fiction-Film „Mad Max“ orientiert - so die Polizei.