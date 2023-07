per Mail teilen

Cafés und Restaurants in Kaiserslautern könnten ihre Kunden künftig dauerhaft länger draußen bewirten. Ein entsprechender Test verläuft nach Angaben der Stadt bislang vielversprechend.

Seit dem 15. März dürfen Gastronomen in Kaiserslautern im Außenbereich länger Speisen und Getränke anbieten. An den Wochenenden und vor Feiertagen bis Mitternacht, also zwei Stunden länger als zuvor. Unter der Woche dürfen die Gäste bis 23 Uhr und somit eine Stunde länger draußen sitzen. Diese Testphase läuft noch bis Ende Oktober.

Nicht mehr Beschwerden wegen Lärm in Kaiserslautern

Nach Angaben der Stadt kommt es zwar auch jetzt immer wieder noch vor, dass das Ordnungsamt die Sperrzeiten durchsetzen müsse. Im Interesse der Anwohner werde besonders darauf geachtet, dass die Bewirtung draußen rechtzeitig eingestellt wird. Tische, Stühle und Bänke müssen bis zur jeweils vereinbarten Uhrzeit fertig leer geräumt, zusammengestellt und gesichert sein. Außerdem soll das ohne großen Lärm geschehen. Wenn Gastronomen oder Gäste gegen die Regeln verstoßen, droht ein Bußgeld von bis zu 5.000 Euro.

Cafés, Bars und Restaurants in Kaiserslautern winken längere Öffnungszeiten

Doch insgesamt habe sich die neue Regelung schon jetzt bewährt. Ein Sprecher der Stadt sagte, es habe bislang nicht mehr Beschwerden wegen Lärm gegeben als zuvor. Sollte es nicht noch zu einer Beschwerdewelle kommen, werde es künftig wohl dauerhaft möglich sein, in den Kaiserslauterer Cafés und Restaurants länger draußen zu sitzen.