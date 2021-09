Zeugen nach Bus-Unfall gesucht

per Mail teilen

Nach einem Bus-Unfall am Mittwoch in Otterberg sucht die Polizei nach Zeugen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der Fahrer des Busses beim Abbiegen ein Auto übersehen und streifte es mit seiner rechten Fahrzeugseite. Dadurch wurde bei dem Auto die komplette Front zerstört, es entstand erheblicher Sachschaden. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine Insassin des Busses wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet darum, dass sich Insassen des Busses und Zeugen bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern melden.