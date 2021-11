Großer Busstreik in RLP ist vorerst abgewendet

per Mail teilen

Der angedrohte vierwöchige Streik der Busfahrer in Rheinland-Pfalz ist abgesagt. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di haben die Tarifparteien einen Lohntarifvertrag unterzeichnet.

In dem seit Wochen festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz VAV sei "nun der Knoten beim Lohntarifvertrag geplatzt", teilte die Gewerkschaft mit. Die Beschäftigten Busfahrerinnen und Busfahrer bekommen rückwirkend zum 1. November 2021 die bereits in der Mediation vereinbarten 17,20 Euro pro Stunde. Einen entsprechenden Vertrag hätten Gewerkschaft und Arbeitgeber unterzeichnet, teilte ver.di mit.

Die Einigung sei möglich gewesen, weil nun auch fast alle Kommunen zugesagt hätten, ihren Anteil an der Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs freizugeben. "Allerdings", so ver.di - Sprecher Marko Bärschneider, "müssen nun auch die restlichen Kommunen zustimmen, damit der Lohntarifvertrag im ganzen Land gelten kann."

Umstrittene Arbeitsbedingungen sollen im Dezember verhandelt werden

Weiter verhandelt wird über bessere Arbeitsbedingungen für Busfahrerinnen und Busfahrer im privaten Gewerbe. Sie hatten unter anderem gefordert, dass auch lange Standzeiten bezahlt werden. Das und andere Punkte soll nun in der zweiten Dezemberwoche zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern verhandelt werden. Bärschneider sagte, es seien drei Verhandlungstermine vereinbart. "Wir gehen davon aus, dass wir uns auch im Dezember abschließend und endgültig auf einen guten Manteltarifvertrag einigen werden."

Tarifstreit im Busgewerbe in Rheinland-Pfalz dauert schon Monate

In den vergangenen Monaten hatte es mehrere tagelange Warnstreiks der Busfahrerinnen und Busfahrer in Rheinland-Pfalz gegeben. Neben Pendlern waren auch Schülerinnen und Schüler besonders betroffen, weil Schulbusse ausfielen. Genervte Eltern berichteten, dass sie ihre Kinder von der Schule abholen und geschäftliche Konferenzen im Auto erledigen mussten. Auch aus den Schulen gab es Klagen, weil manche Kinder wegen der Streiks gar keine Möglichkeit hatten, in die Schule zu kommen.