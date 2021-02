Die Kommunen in der Westpfalz sorgen dafür, dass die Impfzenten auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln besser erreicht werden können. In Kaiserslautern fährt seit Montag regelmäßig ein Shutttlebus vom Bahnhaltepunkt Vogelweh zum Impfzentrum auf dem Opelgelände. Das Angebot ist kostenlos. In Kusel wurden die Fahrpläne im Stadtbusverkehr so angepasst, dass das dortige Impfzentrum regelmäßig angefahren wird. Dieses befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne auf dem Windhof. In den Bussen gelten die VRN-Tarife.