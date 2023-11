per Mail teilen

In Kaiserslautern warten viele Menschen zurzeit vergeblich auf einen Stadtbus. Das liegt daran, dass momentan viele Busfahrer krank sind.

In Kaiserslautern warten Fahrgäste zurzeit vergeblich an der Haltestelle auf ihren Bus. SWR

Viele Fahrgäste dürfte der Fahrplan der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) in den vergangenen Tagen verwirrt haben. Denn das, was auf den Anzeigetafeln steht, stimmt oft nicht mit dem überein, was auf dem Fahrplan im Internet steht. Das liegt nach Angaben der SWK daran, dass Buslinien zum Teil sehr kurzfristig ausfallen. Technisch lässt sich dieses Problem nicht beheben. Genauso wie die Personalsituation.

SWK: Jeder, der einen Busführerschein hat, fährt in Kaiserslautern auch einen Bus

Händeringend versuchten die SWK den Busfahrplan so gut es geht aufrecht zu erhalten. "Wir haben sämtliche Personalkapazitäten bereits ausgeschöpft", sagt SWK-Bereichsleiter Boris Flesch. Mitarbeitende hätten bereits auf freie Tage verzichtet und jeder, der einen Busführerschein habe, sitze momentan hinterm Lenkrad – selbst der Betriebsleiter und Mitarbeitende mit Bürojobs.

"Die krankheitsbedingten Ausfälle können wir trotz aller Anstrengungen nicht vollständig kompensieren." Immerhin: Es sollen nur Busse ausfallen, auf deren Linie ohnehin viele unterwegs sind. Außerdem habe der Verkehr der Schulbusse oberste Priorität.

Personalmangel bei SWK: Kaum Busfahrer auf dem Arbeitsmarkt

In dieser Woche sieht es laut SWK allerdings etwas besser aus, was die Fahrplan-Situation angeht. Wenn sich aber weitere Busfahrer krankmelden, sieht das schon wieder anders aus. Dass sich kurz- oder mittelfristig an der Situation etwas ändert, ist nicht zu erwarten. Denn laut SWK sind zurzeit kaum Busfahrer auf dem Arbeitsmarkt zu finden.