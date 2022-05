per Mail teilen

In der Stadt Kaiserslautern sind in den vergangenen Wochen neun Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut worden. Außerdem wurden die Radwege neu markiert. Zuletzt wurde die Haltestelle an der Maxstraße umgebaut, dabei wurden auch einige Leitungen neu verlegt. Insgesamt haben die Arbeiten nach Angaben der Stadt rund 500.000 Euro gekostet.