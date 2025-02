Bushaltestelle in Landstuhl mit FCK-Aufklebern übersät

In Kaiserslautern sind viele Vekehrsschilder und andere Gegenstände in der Nähe des Stadions mit FCK-Aufklebern "verziert". Nun ist aber eine Bushaltestelle in Landstuhl in kurzer Zeit fast komplett verklebt worden.

Landstuhls Bürgermeister Mattia De Fazio (CDU) ist von Bürgern darauf aufmerksam gemacht worden. Auf der Melkerei in Landstuhl sei in kurzer Zeit eine Bushaltestelle über und über mit FCK-Aufklebern "verschönert" worden. Fast die gesamte Bushaltestelle auf der Melkerei in Landstuhl ist mit FCK-Aufklebern "verziert" worden. Der Bürgermeister will nun prüfen, ob und wann die Aufkleber entfernt werden oder ob gar eine neue Scheibe bei der Bushaltestelle eingesetzt werden soll. SWR Fahrpläne an Bushaltestelle in Landstuhl kaum noch zu lesen Daraufhin habe er sich auf den Weg gemacht, um das Werk anzuschauen, erzählt De Fazio im Gespräch mit dem SWR. Und er sei erschrocken gewesen, denn fast die gesamte Bushaltestelle sei mit FCK-Aufklebern übersät. Die Fahrpläne kann man wegen der Aufkleber kaum noch lesen. Auch der Straßenplan in der Haltestelle ist überklebt worden. Sachbeschädigung statt Kavaliersdelikt Er sei selbst großer FCK-Fan, sagt De Fazio, aber so etwas gehe zu weit. Immerhin handele es sich hier nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um Sachbeschädigung. Daher habe er die Untat auch bei der Polizei angezeigt. De Fazio hofft jetzt, dass die Bürger die Augen aufhalten und melden, wenn ihnen etwas Verdächtiges auffällt. Außerdem appelliert er an das Gewissen derer, die die Aufkleber angebracht haben. Vielleicht, so De Fazio, sei ihnen nicht klar gewesen, dass es sich bei Sachbeschädigung um einen Straftatbestand handelt. Auch die Fahrpläne sind teilweise überklebt worden. Sachbeschädigung ist kein Kavaliersdelikt. Daher hat Bürgermeister De Fazio den Fall auch bei der Polizei angezeigt. SWR Reinigen oder ersetzen - Landstuhler Bürgermeister prüft Optionen Noch nicht sicher ist De Fazio, ob er die Aufkleber von der Bushaltestelle entfernen lassen wird oder ob er gleich die gesamte Scheibe ersetzen lässt. Er will jetzt gemeinsam mit den Mitgliedern des Stadtrats prüfen, welche Variante die günstigere ist. Auf jeden Fall, so De Fazio, zahlt der Bürger über seine Steuern und Abgaben für den Vandalismus. Und damit auch die Täter selbst.