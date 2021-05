In Zweibrücken wird am Montag und Dienstag der Busfahrer-Streik fortgesetzt. Es fahren keine Busse im Linien- und Schülerverkehr. Wie die Stadt mitteilt, wurde ein Notfahrplan erstellt, damit Schüler aus dem Umland in die Schule fahren können. Die Stadt bittet aber darum, diese Buslinien nur im Notfall zu nutzen, weil ansonsten die Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie nicht eingehalten werden können. Bereits vergangene Woche fanden Busfahrer-Streiks in der Westpfalz statt. In Kaiserslautern sollen die Busse kommende Woche nach Angaben einer Stadtsprecherin wie gewohnt fahren.