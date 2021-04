per Mail teilen

Das Areal um die Burg Nanstein in Landstuhl wird am Mittwoch wegen Baumfällungen gesperrt. Wie das Forstamt mitteilt, müssen geschädigte Buchen im Bereich der ehemaligen Stallungen gefällt werden. Äste der Bäume drohen herunterzufallen, für Spaziergänger bestehe daher Verletzungsgefahr. Grund für die Schäden der Buchen sei die Trockenheit der vergangenen Jahre. Die Sperrung soll spätestens am Donnerstag aufgehoben sein.