Während der bundesweiten Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung, die nun gestartet ist, gibt es auch in der Westpfalz viele Aktionen. Neben Infoständen werden unter anderem auch Onlineseminare für Kinder angeboten. Die bundesweite Aktion unter dem Motto „Deutschland rettet Lebensmittel! Zu gut für die Tonne!“ findet zum ersten Mal statt. Ziel sei es, für mehr Wertschätzung von Lebensmitteln werben. Eine große, regionale Supermarktkette nimmt mit Informationsständen an der Aktion teil. Auch sogenannte Foodsaver sind vor Ort und werben darum, noch genießbare Lebensmittel vor dem Abfall retten. Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie erklärt zudem online, wie ihre Unternehmen Lebensmittelverschwendung in Deutschland reduzieren können. Für Kinder gibt es ein sogenanntes Kühlschrank-Quiz. Hier erfahren sie, welche Lebensmittel wo im Kühlschrank am besten gelagert werden.