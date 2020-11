Für das Gesundheitsamt des Kreises Kaiserslautern sind zurzeit auch vier Soldaten der Bundeswehr im Einsatz. Sie unterstützen die Mitarbeiter des Amtes bei der Nachverfolgung der Infektionsketten in der Corona-Pandemie. Die Zahlen der Infizierten waren in den vergangenen Tagen stark gestiegen, Kreis und Stadt Kaiserslautern befinden sich in der Corona-Warnstufe Rot. Insgesamt sind in acht Städten und Kreisen in Rheinland-Pfalz im Moment rund 100 Bundeswehrsoldaten im Einsatz.