Auf dem Truppenübungsplatz Baumholder finden einwöchige Schießübungen statt. Anwohner werden darauf hingewiesen, sich von acht Uhr morgens bis in den Nachmittag auf Lärm einzustellen. Außerdem ist am Mittwoch eine nächtliche Schießübung bis 1 Uhr nachts geplant. Der Truppenübungsplatz in Baumholder wird von der Bundeswehr verwaltet und dient als Übungsplatz der NATO.