Autofahrer in der Westpfalz müssen ab heute wegen einer Militärübung mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Übung wird nach Angaben der Bundeswehr in Zweibrücken, Rosenkopf, Waldmohr und Frohnhofen stattfinden. Sie soll bis zum Freitag dauern. An der Übung nehmen 80 Soldaten und mehrere Bundeswehrfahrzeuge teil.