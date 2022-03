Bundeswehr übt in der Westpfalz

Die Bundeswehr übt auch in dieser Woche mit zahlreichen Kräften in der Westpfalz, beispielsweise bei Bruchmühlbach-Miesau und Rieschweiler-Mühlbach. Wie eine Sprecherin der Stadt Homburg mitteilt, seien 50 Soldaten und fünf Fahrzeuge im Einsatz. Unter anderem plane das Fallschirmjägerregiment eine Gewässerdurchquerung am Jägersburger-Weiher bei Homburg. Außerdem sollen Nachtmärsche in der Saar-Pfalz-Region trainiert werden. Wegen der Übungen könne es zu Gefahren und Einschränkungen im Straßenverkehr kommen.