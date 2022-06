Herzog und Schäfer: Zwei Bundestags-Dinos treten ab

37 Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz sind Mitglieder im aktuellen Bundestag - zwei aus der Westpfalz räumen jetzt ihre Sitze für immer: Anita Schäfer (CDU) und Gustav Herzog (SPD).

Anita Schäfer und Gustav Herzog mag Vieles trennen, es gibt aber auch viele Gemeinsamkeiten: Beide vertreten die Westpfalz in Berlin, beide seit 1998. Am Freitag hatten beide ihre letzte Bundestagssitzung. Hier ihre persönlichen Worte des Abschieds.

Anita Schäfer (CDU), Wahlkreis Pirmasens

Die Christdemokratin Anita Schäfer (Wahlkreis Pirmasens) ist unter anderem Mitglied im Verteidigungsausschuss. privat

"Was mir aus meiner Zeit als Abgeordnete für den Wahlkreis Pirmasens am meisten in Erinnerung bleiben wird, sind die vielen Menschen, denen ich begegnet bin und für die ich mich einsetzen durfte. Ob es Bundesmittel für Förderprojekte in unserer Heimat waren, die Ermöglichung eines Schüleraustausches in die USA, Visumsanträge oder Geschäftskontakte unter anderem nach Äthiopien - viele große und kleine Geschichten haben die zurückliegenden Jahre geprägt und bereichert. Parallel zum unermüdlichen Einsatz für die Bürger des Wahlkreises liefen die Verpflichtungen für die Bundeswehr, innere Sicherheit, den Tourismus, aber auch für Taiwan, Afrika und natürlich meine Partei, die CDU.

Dass ich als Mandatsträgerin vielen Menschen helfen konnte, macht mich glücklich und erfüllt mich mit Dankbarkeit gegenüber all jenen, die mich gewählt und mir damit wiederholt ihr Vertrauen ausgesprochen haben.

Bereits jetzt freue ich mich auf mehr Zeit mit meiner Familie, die mir sehr viel bedeutet, aber auch mit meinen Freunden, und auf die Möglichkeit, einige der Tätigkeiten, die mir in meiner Zeit als Abgeordnete besonders am Herzen lagen, künftig noch intensiver in ehrenamtlicher Form weiterzuführen."

Anita Schäfer (CDU) Die Christdemokratin Anita Schäfer wurde 1998 über die Landesliste in den Bundestag gewählt. In den folgenden Jahren zog sie immer als direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises Pirmasens wieder ein. Schäfer ist Mitglied im Verteidigungsausschuss sowie stellvertretendes Mitglied im Gemeinsamen Ausschuss und Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union.

Gustav Herzog (SPD), Wahlkreis Kaiserslautern

Der Sozialdemokrat Gustav Herzog hat sich erfolgreich dafür stark gemacht, dass Kaiserslautern 5G-Modellregion wird. SWR (Archivbild)

"Die letzte reguläre Sitzungswoche dieser Wahlperiode ist vorbei. Mitte Juli beginnt meine traditionelle Sommertour durch den Wahlkreis - eingeschränkt durch die Pandemie, aber immerhin! Meine Arbeit als direkt gewählter Abgeordneter leiste ich noch bis in den Oktober - ich sehe es als meine Pflicht an, bis zum Schluss aktiv zu sein. Auch wenn die Verabschiedungen immer wieder etwas Wehmut auslösen.

Ob mir Berlin und die Sitzungswochen des Bundestages fehlen werden, kann ich Ihnen vielleicht in einem Jahr beantworten. Heute kann ich aber schon sagen, dass ich mich auf dem Wahlkampf für meine Partei und unseren Kandidaten Matthias Mieves freue."

Wahlkampf ist das Sahnehäubchen der Demokratie!