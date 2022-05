Bundespolizei stoppt unerlaubte Einreisen

Die Bundespolizei Kaiserslautern hat am späten Sonntagabend die Einreise mehrerer moldawischer Staatsbürger beendet. Wie ein Sprecher mitteilt, sei ein Reisebus auf einem Rastplatz bei Bruchmühlbach-Miesau kontrolliert worden. Bei 32 der insgesamt 57 Reisenden sei die zulässige Aufenthaltsdauer für das Schengengebiet abgelaufen. Die Personen sollen angegeben haben, in den letzten Tagen in Frankreich gearbeitet zu haben. Der Bus sei auf dem Weg nach Tschechien gewesen. Von dort hätten die Menschen wohl in die Republik Moldau weiterreisen wollen, vermuten die Ermittler. Die Bundespolizei leitete aufgrund des Verdachts der unerlaubten Einreise und des Aufenthalts ein Ermittlungsverfahren gegen die Personen ein. Gegen die zwei Busfahrer sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Einschleusen von Ausländern eingeleitet worden.