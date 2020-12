per Mail teilen

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern kontrolliert zurzeit nach eigenen Angaben verstärkt, ob Reisende in Bahnhöfen und Zügen einen Mund-Nasenschutz tragen. Im Fokus stehe dabei vor allem der Berufsverkehr morgens und abends. In den vergangenen Wochen habe es aber nur vereinzelt Fälle gegeben, in denen sich Reisende weigerten, einen Mund-Nasen-Schutz aufzuziehen. Wer sich weigert, muss den Zug verlassen. Notfalls würde ihn die Bundespolizei durch körperliche Gewalt aus dem Zug bringen, sagte ein Sprecher.