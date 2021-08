Seit zwei Jahren führen Polizisten in Rheinland-Pfalz bei ihren Einsätzen Elektroschock-Pistolen mit sich. Jetzt wird auch die Bundespolizei in Kaiserslautern damit ausgestattet.

Der Test läuft nach Angaben des Bundesinnenministeriums ein Jahr. Die Forderung, mit Tasern ausgestattet zu werden, geht nach eigenen Angaben auf den Kreisverband der Gewerkschaft der Polizei in Kaiserslautern zurück. Neben der Inspektion in Kaiserslautern nehmen auch Bundespolizisten in Berlin und Frankfurt daran teil. Bewähren sich die Taser in der Praxis, soll die Bundespolizei deutschlandweit damit ausgestattet werden. Ziel sei, den Einsatz von Schusswaffen zu minimieren oder ganz zu vermeiden.

Polizei in Rheinland-Pfalz zufrieden mit Tasern

Die rheinland-pfälzische Polizei hat die Elektroschock-Pistolen schon vor zwei Jahren eingeführt. Nach Angaben des Innenministeriums in Mainz sind die Erfahrungen positiv. Meist genüge die Androhung, den Taser einzusetzen, um Übergriffe zu verhindern.

Auch Kritik an Taser-Einsätzen

Der Einsatz von Elektroschock-Pistolen ist allerdings umstritten. So gab es beispielsweise Anfang August Kritik an Polizisten, die in der Pirmasenser Innenstadt einen Taser gegen einen Mann einsetzten. Mehrere Menschen filmten den Einsatz und veröffentlichten ihn im Internet. Die Polizei sagt, sie habe alles richtig gemacht. Der Mann, der getasert wurde, sei betrunken gewesen und habe die Polizisten bedroht. Er sei bei dem Einsatz nicht verletzt worden.