In Pirmasens ist die Corona-Notbremse des Bundes wieder außer Kraft gesetzt. Die wichtigsten Lockerungen im Überblick.

Keine nächtliche Ausgangssperre mehr, fünf Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten dürfen sich wieder treffen, Außengastronomie und Einzelhandel dürfen wieder öffnen - all das ist jetzt in Pirmasens wieder möglich, weil der Inzidenzwert seit fünf Tagen in Folge unter dem Schwellenwert von 100 liegt.

Biergarten- und Cafébesuch in Pirmasens nur mit negativem Corona-Test

Wer sich in den Biergarten oder ins Straßencafé setzen möchte, muss entweder einen negativen Corona-Test, den Nachweis einer vollständigen Impfung oder die Bestätigung einer überstandenen Corona-Infektion vorzeigen. Der Einzelhandel darf eine bestimmte Anzahl an Kunden in die Geschäfte lassen und Urlauber dürfen wieder nach Pirmasens kommen. Terminbuchungen sind nicht mehr nötig.

Landesweit neue Corona-Regeln

Weil die Inzidenz in ganz Rheinland-Pfalz sinkt und die Zahl der geimpften Menschen steigt, gilt zudem eine neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes. Sie bringt weitere Lockerungen mit sich: Unter anderem darf jetzt wieder Alkohol in der Öffentlichkeit getrunken werden. Außerdem sind in Regionen mit einer stabilen Inzidenz unter 100 Kultur- und Sportveranstaltungen im Freien mit 100 Zuschauern möglich - allerdings mit Test, Abstand und fest zugewiesenen Plätzen.