Bundeskanzler Scholz besucht DFKI und Polizei in Kaiserslautern

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt am Freitag nach Kaiserslautern. Dabei schaut er beim DFKI und der Polizei vorbei. Vor allem im Polizeipräsidium dürfte es ein sehr emotionaler Besuch werden.

Wie die rheinland-pfälzische Staatskanzlei mitteilt, besucht Kanzler Scholz zunächst gemeinsam mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern. Mit dem Forschungszentrum habe Rheinland-Pfalz seit mehr als 30 Jahren einen wichtigen Standort in Sachen Künstlicher Intelligenz, der eine "internationale Strahlkraft" besitze. Der Bundeskanzler informiert sich unter anderem über künstliche Intelligenz als Unterstützer des Menschen.

Kanzler Scholz bei der Polizei in Kaiserslautern

Zweite Station seines Besuchs in Kaiserslautern ist das Polizeipräsidium Westpfalz. Dort wird Scholz nach Angaben der Staatskanzlei die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten speziell in Pandemie-Zeiten würdigen. Außerdem wird er sich in das Kondolenzbuch für die Ende Januar im Kreis Kusel getötete Polizeianwärterin und den Polizeikommissar eintragen.