437 Millionen Euro für Batteriezellenfabrik bei Opel in Kaiserslautern

Der Autobauer Opel in Kaiserslautern hat einen Förderbescheid von Bund und Land für die geplante Batteriezellenfabrik bekommen. Das Geld soll unter anderem in die Entwicklung von Batterien für Elektrofahrzeuge fließen.

436,8 Millionen Euro gibt es von Bund und Land für die neue Batteriezellenfabrik in Kaiserslautern. Bis Ende 2025 soll die Fabrik aufgebaut werden und dann jedes Jahr Batterien für bis zu 500.000 E-Fahrzeuge produzieren, sagte ein Sprecher von Opel.

Altmaier: Meilenstein für Transformation der Autoindustrie

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) überreichten den Förderbescheid am Donnerstagvormittag auf dem Opel-Gelände in Kaiserslautern. Altmaier sprach von einem Meilenstein für die Automobilindustrie. "Wir wollen, dass die innovativsten, nachhaltigsten und effizientesten Batterien aus Deutschland und Europa kommen. Die künftige Batteriezellenfertigung in Kaiserslautern ist hierfür zentral."

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bei der Übergabe des Förderbescheids für die Batteriezellenfabrik in Kaiserslautern. picture alliance/dpa | Oliver Dietze

Neue Arbeitsplätze durch Batteriezellenfabrik in Kaiserslautern

Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Dreyer, sprach von der großen Bedeutung der neuen Batteriezellenfabrik für die Stadt Kaiserslautern. "Die Batteriezellenfertigung schafft nicht nur zukunftsfähige Arbeits- und Ausbildungsplätze, sie unterstreicht auch das enorme Innovationspotential Kaiserslauterns. (...) Der Standort Kaiserslautern wird durch diese innovative Spitzentechnologie auf ein noch breiteres Fundament gestellt."

Die neue Fabrik soll Arbeitsplätze für rund 2.000 Menschen schaffen. Das begrüßt die Gewerkschaft IG Metall. Rudolf Luz, Unternehmensbeauftragter der IG Metall bei Opel, betont: "Der Aufbau einer Batteriezellenfertigung an einem deutschen Opel-Standort ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherung von Industriearbeitsplätzen."

OB: Kaiserslautern wird Energiewende in Europa vorbereiten

Die neuen Arbeitsplätze seien auch für den Industriestandort Kaiserslautern sehr wichtig, sagte Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD). Eine größere Ansiedlung habe es in der Stadt seit Jahren nicht gegeben. Die Fertigung von Batteriezellen für Elektroautos sei eine Zukunftstechnologie. Kaiserslautern werde damit die Energiewende in ganz Europa vorbereiten, so OB Weichel. Entsprechend werde sich der Opel-Standort in der Westpfalz stabilisieren.

Oberbürgermeister Weichel geht außerdem davon aus, dass sich durch die Batteriezellenfabrik in Kaiserslautern weitere Unternehmen in der Stadt ansiedeln werden - zum Beispiel Zulieferer und Forschungsunternehmen. Die Aufgabe der Stadt sei es dann, in Kaiserslautern entsprechende Flächen für neue Firmen bereitzustellen.

Unternehmen investieren insgesamt zwei Milliarden Euro

2023 soll es mit den Bauarbeiten für die Batteriezellenfabrik in Kaiserslautern losgehen. Die Unternehmen, die an dem Werk beteiligt sind, investieren nach eigenen Angaben mehr als zwei Milliarden Euro in das Projekt. Damit entstehe für das bislang von Verbrennungsmotoren und Komponenten-Produktion geprägte Werk in der Pfalz eine langfristige Perspektive für die Transformation hin zur Elektromobilität, sagte ein Sprecher von Opel.