Kritik an Kosten für Überflieger in Zweibrücken

Der Bund der Steuerzahler kritisiert die Kostenexplosion am sogenannten Überflieger in Zweibrücken. Er sei fast doppelt so teuer geworden wie geplant - durch "Fehlplanung".

Der Autobahn-Überflieger an der A8 bei Zweibrücken steht damit im diesjährigen Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes. In dem Buch werden Verschwendungen öffentlicher Mittel aufgelistet. Der Überflieger an der A8 bei Zweibrücken soll den Verkehr von der Innenstadt direkt auf die Autobahn nach Saarbrücken führen. Der Steuerzahlerbund kritisiert vor allem die zu hohen Baukosten. Diese seien 2006 auf 1,1 Mio. Euro geschätzt worden. Als der Überflieger im vergangenen Jahr fertig gebaut wurde, hätten die Kosten aber bei 1,8 Mio. Euro gelegen. Beschleunigungsstreifen für Überflieger in Zweibrücken fehlt Der Steuerzahlerbund kritisiert außerdem, dass die Stadt Zweibrücken versäumt habe, einen Beschleunigungsstreifen zu planen. Deshalb sei es immer wieder zu Unfällen gekommen. Der Streifen soll nun nachträglich gebaut werden. Damit würden die Kosten für den Überflieger auf mehr als zwei Millionen Euro steigen – fast doppelt so viel als ursprünglich geplant. Stadt Zweibrücken hatte genug Zeit Die Bund der Steuerzahler spricht von einer "Fehlplanung" und einer Posse um den "mangelhaften Beschleunigungsstreifen". Die Stadt habe dazu erklärt, dass der Streifen nach den damaligen Planungsrichtlinien ansatzweise angelegt worden sei. Dazu sagen der Bund der Steuerzahler: "Wenn Zweibrücken eines im Überfluss hatte, dann Zeit, um den Sachstand zu prüfen und die Planung anzupassen."