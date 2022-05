Erster Bürgerworkshop zum Hochwasserschutz

Die Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger sollen in das neue Hochwasserschutzkonzept der Stadt einfließen. Zum ersten Bürgerworkshop sind nach Angaben der Stadt Kaiserslautern Menschen eingeladen, die in den Ortsbezirken Erlenbach und Morlautern wohnen. Sie sollen über ihre Erfahrungen mit Hochwasser berichten. So sollen Bereiche in Morlautern und Erlenbach ermittelt werden, die besonders von Hochwasser und Starkregen betroffen sind. Die Stadt will zusammen mit den Bürgern auch Möglichkeiten für den Hochwasserschutz erarbeiten. Gleichzeitig sollen die Teilnehmenden bei den Workshops lernen, was sie selbst tun können, um ihr Eigentum vor Wasser zu schützen. Der erste Bürgerworkshop findet heute Abend ab 17:30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Erlenbach statt. Die zweite Veranstaltung ist für den 1. Juni in Hohenecken geplant.