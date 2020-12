In der Kaiserslauterer Fruchthalle findet am Abend eine Bürgerversammlung zum umstrittenen Chemie-Neubau an der Technischen Uni Kaiserslautern statt. Die TU plant das Gebäude auf einem Waldstück zu bauen. Der Stadtrat hatte sich vergangene Woche aber für eine weitere Standortanalyse entschieden. Oberbürgermeister Weichel wollte ursprünglich die Bürgerversammlung absagen lassen, scheiterte aber. Die Bürgerinitiative, die sich gegen den Neubau auf einem Waldstück wehrt, erklärte, an der Bürgerversammlung festhalten zu wollen. Sie beginnt um 18 Uhr.