Fußgängerzone soll attraktiver werden

Die Stadt Pirmasens möchte ihre Fußgängerzone attraktiver gestalten. Anwohner, Händler und Vermieter können bei einer Bürgerversammlung am Mittwochabend in der Festhalle ihre Ideen dazu einbringen. In der Fußgängerzone gibt es nach Angaben eines Sprechers seit Jahren zahlreiche Leerstände. Das betreffe Ladenlokale, Wohnungen, Büros, Praxen und die Gastronomie. Um den Leerständen gegenzusteuern, erarbeitet die Stadt nach eigenen Angaben derzeit zukunftsfähige Konzepte. Bei der Neugestaltung der Fußgängerzone – der südlichen Hauptstraße - sollen Händler und Bürger aktiv eingebunden werden. Die Stadtspitze um Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) möchte über diese Pläne am Abend in der Festhalle informieren. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Es gilt die 2G-Regel.