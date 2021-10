Wie sicher und sauber ist Kaiserslautern?

Die Stadt Kaiserslautern will wissen: Wie sicher und sauber ist es in der Stadt. Deswegen verschickt sie an Bürgerinnen und Bürger Fragebögen.

Stadtverwaltung, Polizeipräsidium und Technische Universität haben den Fragebogen erstellt. 3.100 zufällig ausgewählte Bürger sollen ihn per Post bekommen und ausfüllen. Auf den zwölf Seiten sollen sie angeben, wie sicher sie sich in Kaiserslautern fühlen und wie sauber sie die Stadt finden. Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) will wissen, wie sauber und sicher es in der Stadt ist. SWR SWR Kaiserslauterns Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) bittet alle, die einen Fragebogen erhalten, an der Umfrage teilzunehmen. Jede Antwort sei wichtig und könne helfen, zielorientierte Maßnahmen zu treffen, die das Sicherheitsgefühl stärken. Die Umfrage sei anonym und dauere rund 20 Minuten. Mit einem beiliegenden Rückumschlag könne der Fragebogen kostenlos an die Technische Universität geschickt werden. Im Fachbereich Sozialwissenschaften soll die Umfrage ausgewertet werden. Mit den Ergebnissen der Studie sei im kommenden Frühjahr zu rechnen.