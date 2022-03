Verbandsgemeinde wählt Bürgermeister

Die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben wählen morgen den Bürgermeister für die kommenden acht Jahre.

Die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben wählen morgen den Bürgermeister für die kommenden acht Jahre. Der bisherige Amtsinhaber Thomas Peifer (CDU) aus Thaleischweiler-Fröschen tritt wieder an. Thomas Peifer war 2005 zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen gewählt worden und hatte 2014 in seiner zweiten Legislaturperiode die beiden Verbandsgemeinden Thaleischweiler und Wallhalben zur neuen Verbandsgemeinde zusammengeführt. Die drei weiteren Kandidaten für das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters sind Patrick Sema von der SPD und Martin Eichert von den Freien Wählern, die beide in Schauerberg wohnen. Für die FDP tritt Sebastian Schäfer aus Höhfröschen an. Alle vier Kandidaten betonen, dass es ihnen wichtig sei, die digitale Versorgung in der Region weiter auszubauen und den Tourismus zu fördern. Eine mögliche Stichwahl ist für den 27. März terminiert.