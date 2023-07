Wahlkampf nur gegen sich selbst: Ramsteiner Bürgermeister vor der Wiederwahl

Ralf Hechler (CDU) ist Bürgermeister der VG Ramstein-Miesenbach und wird es auch bleiben. Bei der Wahl am Sonntag gibt es keinen Gegenkandidaten. Im Interview spricht er über fehlende Konkurrenz und künftige Ziele.

Eigentlich sei er froh, wenn der Wahlsonntag hinter ihm liege – gibt Ralf Hechler (CDU) zu. Vor sieben Jahren kam er nach dem plötzlichen Tod seines Vorgängers Klaus Layes ins Amt. Seitdem ist er sowohl Bürgermeister der Verbandsgemeinde als auch der Stadt Ramstein-Miesenbach im Kreis Kaiserslautern. Im SWR-Interview verrät Hechler, was er sich für die nächsten Jahre vornimmt.

Nur ein Kandidat bei Bürgermeisterwahl in Ramstein

SWR Aktuell: Herr Hechler, wie fühlt es sich an, ohne eine Gegenkandidatin oder einen -Kandidaten ins Rennen um das Bürgermeisteramt zu gehen?

Ralf Hechler: Es ist ein komisches Gefühl. Ich laufe in den letzten Wochen auch durch die Gegend und werbe für diese Wahl, werbe für mich selbst. Es ist schon seltsam, wenn man durch den Ort fährt. Besonders die Kinder sprechen mich an: "Da ist er ja! Warum hängst du überall?" Ich bin dann auch froh und erleichtert, wenn der Sonntag vorbei ist – hoffentlich dann mit einem guten Ergebnis. Dann ist der sogenannte Wahlkampf auch vorüber und wir haben genug Arbeit. Und dann hängen auch die Plakate nicht mehr rum.

SWR Aktuell: Mit Blick auf Ihre kommende Amtszeit – welche Projekte und Themen wollen Sie in Angriff nehmen?

Hechler: Es laufen bereits viele Projekte, die will ich weiter vorantreiben: Wir haben ein Hochwasserschutzkonzept für alle Orte in der Verbandsgemeinde und auch ein Klimaschutzkonzept entwickelt. Außerdem haben wir in Ramstein-Miesenbach eine Initiative gestartet namens "Energetisches Quartierskonzept" (Anm. d. Red.: Das Konzept soll in Wohngebieten Energie einsparen, energieeffiziente Lösungen schaffen und CO2 reduzieren). Außerdem wird nächstes Jahr für die Feuerwehr eine Atemschutz-Übungsstrecke gebaut, die einmalig ist im Landkreis. Auch im Bereich der Schulsanierung und der Bildung gibt es Projekte. Wir sind "quer durch den Garten" am planen.

SWR Aktuell: Und welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen?

Hechler: Tatsächlich liegt es mir am meisten am Herzen, für die Sanierung des Azur-Bades eine Förderung zu bekommen. Wir haben ja das einzige Kombi-Schwimmbad im Kreis Kaiserslautern, das für den Schulsport und die Schwimmsportvereine im Winter zur Verfügung steht. Da brauchen wir jede Förderung die wir kriegen können. Alles andere, würde ich sagen, haben wir ziemlich gut im Griff.

Verbandsgemeinde umfasst Gelände der Air Base Ramstein

SWR Aktuell: Was ist die größte Herausforderung, die in Ihrer Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach zu stemmen ist? Welche Rolle spielt da vielleicht die Air Base und das Zusammenleben von Menschen verschiedener Kulturen?

Hechler: Genau – das bringt es auf den Punkt. Wir haben in Ramstein-Miesenbach in diesem Mikrokosmos Menschen aus 92 verschiedenen Nationen, die da wohnen und leben. Wir haben den größten NATO-Flughafen in Ramstein. Zu den 18.000 meldepflichtigen Einwohnern kommen nochmal 7.000 dazu. Da wechselt alle paar Jahre das Personal. Das bleibt immer spannend. Wir müssen für diese 25.000 Menschen die Infrastruktur immer weiterentwickeln oder neue Wohnformen entwickeln. Für die Internationalität haben wir eine Einrichtung: unser Jugendbüro bzw. das Familienhilfezentrum – da bieten wir allen, die neu ankommen, niedrigschwellige Hilfe an. Das ist in Ramstein-Miesenbach schon ein bisschen speziell.