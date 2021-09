per Mail teilen

In Breitenbach im Kreis Kusel entscheiden die Bürger am Sonntag darüber, von wem der Gemeindewald künftig bewirtschaftet wird. Zur Auswahl stehen die Landesforsten und eine private Firma. Im vergangenen Jahr hatte der Ortsgemeinderat von Breitenbach beschlossen, den gemeindeeigenen Wald künftig an eine private Firma zu verpachten und von dieser bewirtschaften zu lassen. Hintergrund ist, dass die Gemeinde mit der Bewirtschaftung durch die Landesforsten unzufrieden war. Unter anderem, weil morsche Bäume zu spät gefällt worden seien und Bäume der Gemeinde gerodet worden seien, ohne dass die Gemeinde dafür Geld bekommen habe. Eine Bürgerinitiative fordert dagegen, dass die Landesforsten auch künftig den Wald bewirtschaften. Die Mitglieder haben unter anderem die Sorge, dass eine private Firma den Wald nicht nachhaltig bewirtschaften könnte und nur auf den größtmöglichen Gewinn aus sei. Die Frage, wer künftig für den Breitenbacher Gemeindewald zuständig sein soll, hat nach Angaben des Bürgermeisters den Ort entzweit.