Bürgercenter im Westen der Pfalz bessern bei Wartenzeiten nach

Wer im Bürgerbüro einen neuen Personalausweis beantragen wollte, musste zuletzt wochenlang auf einen Termin warten. In Teilen der Westpfalz hat das inzwischen ein Ende, anderswo hakt es noch.

Gute Nachrichten vermeldet die Stadt Zweibrücken. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerbüros hätten das Problem mittlerweile im Griff, alle aufgestauten Termine seien abgearbeitet. Wer beispielsweise einen Pass beantragen oder ein Auto zulassen wolle, bekomme bereits einen Tag später einen Termin dafür. Einfache Führungszeugnisse oder Wunschkennzeichen gebe es online sogar ohne Wartezeit.

Bürgercenter Kaiserslautern sucht neue Mitarbeiter

Zur Erinnerung: Bei so gut wie allen Bürgercentern hatte es zuletzt Wochen gedauert, um einen Termin zu bekommen. In Kaiserslautern sogar mehr als zwei Monate. Grund war wie in derzeit so vielen Fällen fehlendes oder erkranktes Personal.

Wer online einen Termin beim Bürgercenter Kaiserslautern ausmachen wollte, bekam einen solchen zuletzt erst neun Wochen später. Inzwischen sind es noch etwa vier Wochen Wartezeit. SWR

Ganz so schlimm sei es inzwischen nicht mehr, erklärt einer Sprecherin der Stadt Kaiserslautern auf Nachfrage. Die Wartezeiten für einen freien Termin im Bürgercenter hätten sich aktuell von neun auf vier Wochen reduziert. Rosig sei die Personallage dennoch nicht: Vor allem freie Stellen nachzubesetzen, gestalte sich schwierig und langwierig.

Personalausweis oder Reisepass persönlich beantragen

Auch Online-Anträge seien in den meisten Fällen noch nicht möglich, bedauert die Stadt Kaiserslautern. Grund seien gesetzliche Vorgaben. Beispielsweise könnten Personalausweise, Reisepässe oder Führungszeugnisse nach wie vor nur persönlich im Bürgercenter beantragt werden.

Entspannt hat sich unterdessen die Situation im Bürger-Service-Center in Pirmasens. Ein Stadtsprecher sagte, Wartezeiten von bis zu zwei Wochen seien auf drei bis vier Tage reduziert worden. Ohne vorherige Anmeldung könnten die Pirmasenser zudem Reisepässe, Personalausweise oder Kinderpässe beantragen. Allerdings würden Kunden mit einem Termin im Bürger-Service-Center bevorzugt berücksichtigt.

Bürgerbüro in Pirmasens: Künftig online bezahlen

Geplant ist in Pirmasens, dass sich Bürger künftig online mit einer elektronischen Ausweisfunktion legitimieren können. So könnten beispielsweise fällige Gebühren direkt auf der Homepage beglichen werden.