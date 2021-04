In der Gemeinde Contwig bei Zweibrücken fährt ab sofort jeden Donnerstag zwischen neun und 16 Uhr ein sogenannter Bürgerbus. Das Angebot richtet sich nach Auskunft der neuen Ortsbürgermeisterin in erster Linie an ältere und beeinträchtigte Menschen. Sie könnten den Bus beispielsweise für Fahrten zum Einkaufen, zu Freunden oder zum Arzt benutzen. Das Angebot ist kostenlos und wird zunächst zwei Monate lang getestet. Je nachdem, wie es angenommen wird, könnten weitere Fahrtage dazukommen, so die Bürgermeisterin. Wer mitfahren möchte, sollte sich bis spätestens eine halbe Stunde vor der gewünschten Abfahrtszeit telefonisch anmelden.