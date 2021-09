Gemeinderat stimmt für Bürgerbegehren zu Windkraft

Die Bürgerinnen und Bürger von Großbundenbach im Kreis Südwestpfalz sollen erneut abstimmen, ob sie für oder gegen Windkraft im Ort sind. Das hat der Gemeinderat nach Angaben des Ortsbürgermeisters am Abend entschieden. Demnach soll das Bürgerbegehren in Großbundenbach am 7. November stattfinden. Die Menschen, die dort leben, sollen dann ihre Meinung zu Windrädern in der Nähe des Orts abgeben. Dazu wurden sie schon mal befragt, vor sechs Jahren. Damals hatte sich eine knappe Mehrheit für einen Windpark ausgesprochen. Den Bau hatte allerdings ein geänderter Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land verhindert. Die Windkraftfirma ging juristisch gegen den Flächennutzungsplan vor, das Oberverwaltungsgericht Koblenz erklärte ihn schließlich für unwirksam. Nun hängt es vom Bürgerbegehren ab, ob doch Windräder nach Großbundenbach kommen. Die Windkraftfirma hat erklärt, dass sie noch am Bau interessiert sei.