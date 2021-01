per Mail teilen

Das Bürgerbegehren in Breitenbach im Kreis Kusel ist nach Angaben der Verbandsgemeinde Oberes Glantal zulässig. Dabei geht es um eine Verpachtung des Breitenbacher Fortes an eine Privatfirma. Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal hat mitgeteilt, dass fast 300 Bürgerinnen und Bürger das Bürgerbegehren unterschrieben haben. 140 wären notwendig gewesen. Nun ist der Ortsgemeinderat am Zug. Entweder stimmt er dem Begehren zu oder es wird einen Bürgerentscheid geben. Eigentlich wollte die Privatfirma den Gemeindewald schon ab Januar übernehmen. Eine Bürgerinitiative befürchtete aber, dass die Firma den Wald aus finanziellen Gründen zerstören könnte. Der Ortsbürgermeister sieht das anders. Er geht von einem schonenden Umgang mit dem Wald aus. Außerdem würde die Pacht jährlich etwa 8.000 Euro einbringen. Der Breitenbacher Forst ist etwa 200 Hektar groß und gehört damit zu den größeren im Kreis Kusel.