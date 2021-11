per Mail teilen

In Bobenthal im Kreis Südwestpfalz startet am Dienstagabend die Bürger-Werkstatt. Dabei können Anwohnerinnen und Anwohner in Workshops Ideen einbringen, um das Dorfleben attraktiver zu gestalten. Schwerpunkte sind nach Angaben des Ortsbürgermeisters unter anderem die Bereiche, Infrastruktur, Verkehr, Wohnen und Umwelt. Die Workshops finden ab heute bis Februar einmal im Monat statt.