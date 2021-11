Bürger stimmen über Windkraft ab

In Großbundenbach in der Südwestpfalz sollen die Bürger am Sonntag über ein geplantes Windkraftprojekt abstimmen.

In Großbundenbach in der Südwestpfalz sollen die Bürger am Sonntag über ein geplantes Windkraftprojekt abstimmen. Der Bürgerentscheid ist bereits die zweite Befragung innerhalb weniger Jahre. "Lehnen Sie Windkrafträder in Großbundenbach ab?", so wird die zentrale Frage des Bürgerentscheids am Sonntag lauten. Wie Ortsbürgermeister Dieter Glahn (FDP) mitteilt, gab es zuvor Kritik an den Plänen. Windräder machen Lärm und sorgen für steigende Strompreise, heißt es von den Antragstellern des Bürgerentscheids. Bereits vor sechs Jahren wurden die Bürger der Gemeinde zu den Windkraft-Plänen befragt. Damals hatte sich eine knappe Mehrheit für den Windpark ausgesprochen. Ein juristischer Streit um den fehlerhaften Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde hatte jetzt eine erneute Abstimmung zur Folge. Die Windkraftfirma ABO Wind plant, insgesamt sieben Windräder bei Großbundenbach und Käshofen aufzustellen.