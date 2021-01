Die Realschule in Baumholder ist seit einigen Jahren geschlossen. Noch - denn die Realschule plus im benachbarten Birkenfeld platzt aus allen Nähten.

Die Realschule in Baumholder wurde 2017 geschlossen. Der Grund: Es gab zu wenig Schüler. Ein Teil der Kinder und Jugendlichen aus der Gemeinde besucht seither die Realschule plus im etwa siebzehn Kilometer entfernten Birkenfeld. Das Schulgebäude in Baumholder hat ein chinesischer Investor gekauft. Der hatte zwar Pläne, was er mit dem ehemaligen Schulgebäude machen möchte, diese haben sich nach Auskunft von Verbandsbürgermeister Bernd Alsfasser (FWG) jedoch zerschlagen.

Realschule plus in Birkenfeld platzt aus allen Nähten

Während die Realschule in Baumholder vor ihrer Schließung zu wenig Schüler hatte, platzt die Realschule plus im benachbarten Birkenfeld mittlerweile aus allen Nähten. Deshalb gibt es dort Pläne für einen Anbau - der wird voraussichtlich etwa 5,4 Millionen Euro kosten.

Bürgerinitiative für Reaktivierung der Realschule Baumholder

Eine Bürgerinitiative sagt, es wäre günstiger, wenn man die ehemalige Realschule Baumholder reaktivieren würde. Außerdem würde es die Stadt attraktiver machen.

Die Chance nutzen. Das will die Bürgerinitiative zur Reaktivierung der Realschule Baumholder. "Wenn nicht jetzt, wann...

Verbandsgemeinde unterstützt die Bürgerinitiative

Die Verbandsgemeindeverwaltung unterstützt die Pläne der Bürgerinitiative. Sie hat zum Beispiel Listen an sämtliche Ortsgemeinden verteilt, um Unterschriften für eine Reaktivierung des ehemaligen Schulgebäudes zu sammeln. Die Verbandsgemeinde Baumholder verhandelt mittlerweile auch mit der Verwaltung in Birkenfeld. Ziel sei es, einen konkreten Plan auszuarbeiten.

Aufsichtsbehörde ADD hat letztes Wort

Schon jetzt ist klar, dass der Kreis Birkenfeld das leer stehende Schulgebäude von dem chinesischen Investor zurückkaufen müsste. Danach müsste es saniert werden. Der Verbandsbürgermeister von Baumholder, Bernd Alsfasser, geht davon aus, dass die Sanierung etwa eine Million Euro kosten würde. Die letztliche Entscheidung, ob die ehemalige Realschule in Baumholder reaktiviert wird, liegt jedoch bei der zuständigen Aufsichtsdirektion ADD in Trier.