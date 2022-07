Bürger in Pirmasens sollen helfen, Stadtbäume zu bewässern

Die Stadt Pirmasens setzt auf die Hilfe ihrer Bürger. Weil die Straßenbäume nach Angaben eines Stadtsprechers stark unter der anhaltenden Hitze und Trockenheit litten, seien die Bewohner aufgefordert, beim Gießen zu helfen.

In Pirmasens hat die Stadt ihre Bürger gebeten, beim Gießen der mehr als 18.000 Stadtbäume zu helfen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Die extremen Wetterverhältnisse, die im Moment herrschen, machen besonders den mehr als 18.000 Stadtbäumen zu schaffen, sagte der Pirmasenser Bürgermeister Michael Maas. Die Stadtverwaltung ruft daher die Bürger, den städtischen Bediensteten beim Gießen zu helfen. Denn der Wirtschafts- und Servicebetrieb sei bereits im Dauereinsatz.

Gerade junge Bäume brauchen viel Wasser

Laut dem Werkleiter bringen sieben Kolonnen täglich gut 30.000 Liter Wasser auf den öffentlichen Grünflächen aus. Dennoch sei es aktuell nicht möglich, alle Straßenbäume in Pirmasens und den sieben Ortsbezirken bedarfsgerecht zu wässern. Jede Gießkanne helfe, besonders bei den mehr als 400 Jungbäumen, die in den vergangenen fünf Jahren gepflanzt wurden.

Auch die Wälder leiden

Auch in den Wäldern ist es derzeit viel zu trocken, sagen Experten. Das erhöht einerseits die Waldbrandgefahr. Andererseits ist der Wald durch extreme Trockenheit und Hitze aber auch langfristig gefährdet. Die Bäume, die inzwischen mehrere Sommer lang mit zu wenig Wasser auskommen mussten, sind anfälliger für Schädlinge. So hat beispielsweise der Borkenkäfer an vielen Orten die Bäume großflächig geschädigt. In den Wäldern klaffen große Lücken, wo die befallenen Bäume entnommen werden mussten.

Waldzustand wird erhoben

Wie es dem Pfälzerwald geht, wird jedes Jahr erhoben. Heute startet die jährliche Überprüfung des Waldes. Förster und Forstmitarbeiter schauen sich die Bäume genau an und beurteilen ihren Zustand anhand festgelegter Kriterien.