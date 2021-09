Bürger-Büsing-Haus soll Pflegeeinrichtung werden

per Mail teilen

Das leerstehende Bürger-Büsing-Haus in Kaiserslautern soll zur Pflegeeinrichtung werden, das teilte die Stadtverwaltung mit. Ein ambulanter Pflegedienst habe vom Hospitalausschuss den Zuschlag erhalten, dort eine Wohneinrichtung für gehandicapte oder pflegebedürftige Menschen einzurichten. Es gebe die Auflage, einen Waldkindergarten in das Objekt zu integrieren. Geplant sei, das Hauptgebäude als Tagespflegeeinrichtung und für dauerhafte Wohngemeinschaften zu nutzen. So könnten rund 25 dringend benötigte Kurzzeitpflegeplätze geschaffen werden.