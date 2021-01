In Zweibrücken haben die ersten Bürgerinnen und Bürger ihre Bescheide für die wiederkehrenden Beiträge erhalten – mit einem deutlichen Aufschlag. Im vergangenen Jahr hatte der Stadtrat eine Erhöhung beschlossen, damit die maroden Straßen in der Stadt saniert werden können. Nach Angaben von Oberbürgermeister Wosnitza sind 64 Prozent aller Straßen in Zweibrücken so marode, dass sie nicht mehr geflickt werden können. Sie alle zu sanieren würde mehr als 300 Millionen Euro kosten: "Nun können wir Straßen ausbauen, bei denen es dringend notwendig ist", so OB Wosnitza.