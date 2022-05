Bündnis für Engagement gegen Rechts geehrt

per Mail teilen

Das Bündnis „Buntes Zweibrücken“ ist für sein Engagement gegen Rechtsextremismus geehrt worden. Die IG Metall hat den Mitstreitern nach Gewerkschaftsangaben die Georg-Bernard-Plakette verliehen. Damit werde der Einsatz des Zweibrücker Bündnisses für einen respektvollen Umgang der Menschen untereinander gewürdigt, so ein IG Metall-Sprecher. Ihm sei es zu verdanken, dass sich in der Region eine breite Mehrheit gegen faschistische Aufmärsche gefunden habe. Die Georg-Bernard-Plakette erinnert an einen ehemaligen Bezirksleiter des Deutschen Metallarbeiterverbands, der von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Sie ist mit einem Preisgeld von 1.000 Euro verbunden.