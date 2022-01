per Mail teilen

Im Winzler Viertel in Pirmasens steht ab sofort eine Bücher-Tauschbox. Dort können Bücher ausgeliehen oder auch getauscht werden. Wer zuhause Bücher hat, die er nicht mehr lesen möchte, kann diese zum Beispiel in die Box stellen und sich dafür andere Bücher herausnehmen. Die Tauschbox ist ein Geschenk der Stadt Poissy, der französischen Partnerstadt von Pirmasens. Dort stehen schon mehrere solcher Tauschboxen. Im Winzler Viertel steht die Tauschbox am Eingang zum Begegnungszentrum.